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        Haberler Gündem Güvenlik “Huzur İstanbul” denetimlerinde 1169 kişi gözaltına alındı

        “Huzur İstanbul” denetimlerinde 1169 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" denetimlerinde aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, trafik denetimlerinde 3 milyon 350 bin 617 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        "Huzur İstanbul"da 1169 gözaltı
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        İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

        İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 190 noktada 1142 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

        İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1029 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

        Uygulama kapsamında, 305 bin 103 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı.

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        Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı.

        Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 955,20 gram uyuşturucu, 588 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 345 lira ile 650 dolar ele geçirildi.

        Ekiplerce 530 umuma açık iş yeri denetlendi.

        Trafik denetimlerinde ise 38 bin 277 araç ve 2 bin 201 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 275 araç ve motosiklet ile 43 sürücüye işlem yapılırken, 15 araç ile bir motosiklet trafikten menedildi.

        Denetimlerde toplam 3 milyon 350 bin 617 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​

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