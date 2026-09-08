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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 140 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 28 ilde uyuşturucu operasyonu: 140 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zehir operasyonu: 140 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 548 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 140 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Tokat ve Yozgat’ta, 1260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

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        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

        Çalışmalar sonucunda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 80’i tutuklandı, 60’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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