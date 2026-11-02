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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza meydana geldi

        İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza meydana geldi

        İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası yönüne geçişte dört otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası yönünde 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

        DHA'da yer alan habere göre kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş yönünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa’dan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen 4 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Trafik ekipleri bir yandan trafiği yönlendirirken bir yandan da kazaya karışan araçları kaldırmak için çekici çağırdı. Kaza nedeniyle Avrupa’dan Anadolu Yakasına geçişte trafikte yoğunluğu oluştu. Araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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        #Kaza
        #istanbul
        #15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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