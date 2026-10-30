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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da balkonda kalan kedileri acı gerçeği ortaya çıkardı... Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

        İstanbul'da balkonda kalan kedileri acı gerçeği ortaya çıkardı... Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

        İstanbul Kağıthane'de komşusunun kedilerinin günlerdir balkonda kaldığını fark eden bir kişinin ihbarı üzerine eve giren ekipler, Nihat Aydınlar'ın cansız bedenini kanepede buldu. Yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki Aydınlar'ın ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Kedileri balkonda kaldı, acı gerçek çıktı

        Kağıthane’de Elmas Ö. (54), komşusu Nihat Aydınlar’ın (53) balkonda kalan kedileriyle ilgilenmediğini fark edince şüphelendi. Aydınlar'ın hayatından endişe eden Elmas Ö., polisi aradı. İtfaiye ekipleriyle girilen evde Aydınlar’ın cansız bedeni kanepede bulundu. Aydınlar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar’ın kedilerinin birkaç gündür balkonda kaldığını fark etti.

        Normalde kedileriyle ilgilenen Aydınlar’ı da göremeyen Elmas Ö., durumdan şüphelenerek hayatından endişe ettiği komşusu için ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        5 GÜNDÜR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Polis, aynı binada oturan Aydınlar’ın üvey ağabeyi Nüsret A. (78) ile görüştü. Nüsret A., kardeşini yaklaşık 5 gündür görmediğini, genellikle haftada 1 kez kapıda karşılaştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

        Aydınlar’ın evde yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını belirten Nusret A., kardeşinin bildiği herhangi bir hastalığının bulunmadığını da anlattı.

        KANEPEDE BULUNDU

        Dairenin kapısının kapalı olması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, kanepede tanınmayacak halde bulunan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin evde yaşayan Nihat Aydınlar olduğu kimlik bilgilerinden belirlendi.

        Belediye tabibinin yaptığı incelemede Aydınlar’ın ölümü şüpheli bulunurken, vücudunda görünür darp izine rastlanmadı.

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        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

        Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Aydınlar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        EŞYALARIYLA KIYAFETLERİNİ BİNA ÖNÜNE KOYDULAR

        Aydınlar’ın evindeki eşyaların ve kıyafetlerin dışarı çıkarılarak bina önüne konulduğu görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Aydınlar’a ait eşyaların ve kıyafetlerin bina önünde bulunduğu anlar görülüyor.

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