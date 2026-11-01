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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

        İstanbul'da düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

        İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada boğazından yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Düğünde kanlı kavga: 1 ölü

        Küçükçekmece’de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre olay; saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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