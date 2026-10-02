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        Haberler Gündem Yargı İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütle irtibatlı oldukları ve sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        20 FETÖ şüphelisi adliyede

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtlarının bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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        20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        29 Eylül'de İstanbul merkezli İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5'i aktif kamu görevlisi (sağlık, eğitim, memur vb.), 4'ü ihraç kamu görevlisi (eğitim, öğretici), 11'i özel sektör çalışanı 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        #İzmir
        #kocaeli
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        #kayseri
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