İstanbul Şişli'de yola ağaç devrildi: 6 araç zarar gördü
İstanbul Şişli'de devrilen ağaç nedeniyle Teşvikiye Mahallesi'nde bir sokak trafiğe kapatıldı. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobilin zarar gördüğü olayda, ekiplerin ağacı kaldırma ve çevrede güvenliği sağlama çalışmaları sürüyor.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:49 Güncelleme:
İstanbul Şişli’de Teşvikiye Mahallesi’nde devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapatılırken, park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü; ekiplerin ağacı kaldırma çalışması sürüyor.
İstanbul Şişli'de Teşvikiye Mahallesi'nde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve sokakta güvenliğin sağlanması için çalışma başlattı.
Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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