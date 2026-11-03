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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' operasyonu: 31 gözaltı

        İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' operasyonu: 31 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

        İzmir merkezli 17 ilde icra edilen 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir merkezli 17 ilde 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MASAK destekleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda;

        350 personel ve 1 teknoloji tespit köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 2,1 milyar TL işlem hacminin bulunduğu, nakit kuryeler aracılığıyla 29,1 milyon TL suç gelirini yurt dışına çıkarttıkları, 479 milyon TL'yi profesyonel aklayıcılar tarafından parçalara bölerek kripto varlık transferleriyle soğuk cüzdanlara aktardıkları, 163 bin adet uyuşturucu içerikli tablet ve 94 kilo uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

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        Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen; 6 adet taşınmaz, 8 adet motorlu taşıt ve 4 adet şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 70 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu" ifadelerine yer verildi.

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        #İzmir
        #uyuşturucu
        #operasyon
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