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        Haberler Gündem Yargı Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak

        Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

        İHA'daki haber göre; Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın Silivri Adliyesi’nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.

        Ne olmuştu?

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

        Dosya, 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı; tutuklu sayısı 6'ya, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 15'e yükseldi.

        Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verirken, dizinin incelenmesine karar verildi.

        Soruşturmanın son aşamasında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı. Ambulans şoförü Kaba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı; diğer 3 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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        #kaşif kozinoğlu
        #enver altaylı
        #haberler
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