Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen ikizlerin üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

DHA'daki habere göre olay; 28 Eylül pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İKİZ KARDEŞLER YARALANDI

Kazaya ilişki yeni detaylar da ortaya çıkıtı. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen ikiz kardeşler, Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A.’nın üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ikiz kardeşler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan ikiz kardeşlerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

İnşaat dış koruma kaplamasının devrilerek ikiz kardeşlerin yaralandığı kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Görüntülerde yayaların kaldırımda yürüdüğü sırada inşaatın koruma panosunun devrildiği anlar görülüyor. Görüntülerde 2 kişinin kaplamanın altında kaldığı anlar da yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.