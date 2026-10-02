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        KKTC’deki gemi kazasında 9 şüphelinin gözaltı süresi 7 gün uzatıldı

        KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        Girne faciasında gözaltı süresi uzadı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

        Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

        Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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        #KKTC
        #Girne
        #gemi
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