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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe hayatını kaybetti

        Mersin'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe hayatını kaybetti

        Mersin'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe G. hayatını kaybetti. Mehmet Efe'nin kazadan yaklaşık 5 ay önce motosiklet kullanmak için A1 sınıfı ehliyet aldığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 07:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        16 yaşındaki Efe kazada can verdi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Mehmet Efe G. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Efe'nin 5 ay önce motosiklet kullanmak için A1 ehliyeti aldığı öğrenildi.

        İHA'daki habere göre kaza; Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki kamyonet ile Mehmet Efe G. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletin ön tekeri koparken, Mehmet Efe savruldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Efe'nin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Mersin
        #kamyonet
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