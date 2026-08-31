Mersin'de seraya uçan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki seraya uçması sonucu 52 yaşındaki Özer Hacıoğlu ile eşi 52 yaşındaki Elif Hacıoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Mersin'de yol kenarındaki seraya uçan otomobilin sürücüsü Özer Hacıoğlu (52) ile yanındaki eşi Elif Hacıoğlu (52) hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre kaza; saat 06.30 sıralarında Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Özer Hacıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki seraya uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin altında sıkışan Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bir kişinin daha olduğu bilgisi üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, araçtan fırladığı değerlendirilen sürücünün eşi Elif Hacıoğlu'nun cansız bedenini de sazlık alanda buldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özer ve Elif Hacıoğlu'nun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.