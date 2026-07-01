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        Haberler Gündem Politika Çelik'ten Özel'e: Dış vesayet arayışına yöneldi

        Çelik'ten Özel'e: Dış vesayet arayışına yöneldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından bir paylaşımda bulundu. Çelik, "CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey "rejim krizi" çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi "dış vesayet" arayışına yöneldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Çelik'ten Özel'e: Dış vesayet tepkisi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özel'in dün grup toplantısında yaptığı açıklamaya ilişkin Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak “Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini” sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir.

        "TERS YÖNDE GİTMEYE DEVAM EDİYOR"

        CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey “rejim krizi” çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi “dış vesayet” arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye’nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.

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        Türkiye’de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.

        Öte yandan Özgür Özel Türkiye’nin NATO içindeki rolünü de sorgulamış. Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye’deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor.

        "BU SÖZÜ KİMSE CİDDİYE ALMAZ"

        Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir.

        Özgür Özel’in “toplumsal ve siyasi çalkantı”dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP’dir.

        Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi “vesayetçi zihniyetin personeli” olmaktan öteye gidemez."

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