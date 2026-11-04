Osmaniye'de de otoyolda önündeki TIR’a çarpan TIR'ın şoförü Canip Özkan (59) hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre kaza; dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Canip Özkan'ın kullandığı TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekipler, araçta sıkışan Canip Özkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.