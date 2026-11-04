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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de TIR'a arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Osmaniye'de TIR'a arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda önündeki TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü 59 yaşındaki Canip Özkan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        TIR'a arkadan çarptı, hayatını kaybetti

        Osmaniye'de de otoyolda önündeki TIR’a çarpan TIR'ın şoförü Canip Özkan (59) hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre kaza; dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde meydana geldi. Canip Özkan'ın kullandığı TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler, araçta sıkışan Canip Özkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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