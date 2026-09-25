Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otelde 50 milyonluk vurgun... Paralar kasaya değil, cebe gitmiş!

        Otelde 50 milyonluk vurgun... Paralar kasaya değil, cebe gitmiş!

        İstanbul Fatih'te bir otelin sahibi, işletmesinin uğradığı büyük zararın nedenini araştırınca otel genel müdürü ve muhasebe müdürü başta olmak üzere çalışanların kurduğu sistemi fark etti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak, müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine gelirken, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çalışanların para aldığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Düzenlenen operasyonda 8 çalışan gözaltına alınırken, şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otelde 50 milyonluk vurgun... Paralar kasaya değil, cebe gitmiş!

        İstanbul Fatih’te yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otelin çalışanlarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı; 5 şüpheli tutuklanırken 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

        1 MİLYON DOLARLIK ZARARI FARK ETTİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Otelin genel müdürü ile muhasebe müdürü, çalışanları da yanlarına alarak büyük bir vurguna imza attı.

        Otel sahibi, işletmesinde yaşanan mali kaybın dikkat çekici boyutlara ulaşması üzerine durumu araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde otelin yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğradığı belirlendi. Otel sahibi, zararın çalışanlarının yaptığı işlemlerden kaynaklandığından şüphelenerek polise başvurdu.

        Resepsiyonist Memduh A.
        Resepsiyonist Memduh A.

        Yapılan incelemelerde otelin yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğradığı belirlendi. Otel sahibi, zararın çalışanlarının yaptığı işlemlerden kaynaklandığından şüphelenerek polise başvurdu.

        REKLAM

        POLİS OTELDEKİ PARA TRAFİĞİNİ İNCELEDİ

        Şikâyetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçuna ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalarda vurgunun, otelin genel müdürü ve muhasebe müdürü başta olmak üzere çalışanların organize bir şekilde iş birliği yapmasıyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

        Polis; aralarında otel yönetimi ve çalışanlarının da bulunduğu Sidar Y. (45), Selman Muhammet K. (47), Emre K. (27), Memduh A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B.’nin (43) olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin ortak hareket ederek çeşitli yöntemlerle otel sahibini zarara uğrattıkları belirlendi.

        REKLAM

        PARA ALIŞVERİŞİ KAMERADA

        Otel Muhasebe Müdürü Selman Muhammet K.
        Otel Muhasebe Müdürü Selman Muhammet K.

        Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Elde edilen görüntülerde resepsiyon bölümündeki para alışverişleri ve çalışanların yaptığı bazı işlemler yer aldı.

        Polis, kamera kayıtlarını ve elde edilen diğer bulguları inceleyerek şüphelilerin para trafiğini mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda çalışanların müşterilerin verdiği paraların bir kısmını kendi ceplerine koydukları görüntülerde ortaya çıktı.

        İddialara göre çalışanlar bu yöntemle otel sahibinin yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğratıldığı belirtildi.

        8 ÇALIŞANA OPERASYON

        Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından 21 Eylül’de operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda otelin 8 çalışanının tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM
        Resepsiyonist Emre K.
        Resepsiyonist Emre K.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        5’İ TUTUKLANDI, 3’ÜNE EV HAPSİ

        Otel Genel Müdürü Sidar Y.
        Otel Genel Müdürü Sidar Y.

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Fatih
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti
        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti
        Mourinho'nun başı dertte!
        Mourinho'nun başı dertte!
        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu
        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!
        Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası