İstanbul Fatih’te yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otelin çalışanlarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı; 5 şüpheli tutuklanırken 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

1 MİLYON DOLARLIK ZARARI FARK ETTİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Otelin genel müdürü ile muhasebe müdürü, çalışanları da yanlarına alarak büyük bir vurguna imza attı.

Otel sahibi, işletmesinde yaşanan mali kaybın dikkat çekici boyutlara ulaşması üzerine durumu araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde otelin yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğradığı belirlendi. Otel sahibi, zararın çalışanlarının yaptığı işlemlerden kaynaklandığından şüphelenerek polise başvurdu.

Resepsiyonist Memduh A.

Yapılan incelemelerde otelin yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğradığı belirlendi. Otel sahibi, zararın çalışanlarının yaptığı işlemlerden kaynaklandığından şüphelenerek polise başvurdu.

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POLİS OTELDEKİ PARA TRAFİĞİNİ İNCELEDİ

Şikâyetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçuna ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda vurgunun, otelin genel müdürü ve muhasebe müdürü başta olmak üzere çalışanların organize bir şekilde iş birliği yapmasıyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Polis; aralarında otel yönetimi ve çalışanlarının da bulunduğu Sidar Y. (45), Selman Muhammet K. (47), Emre K. (27), Memduh A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B.’nin (43) olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin ortak hareket ederek çeşitli yöntemlerle otel sahibini zarara uğrattıkları belirlendi.

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PARA ALIŞVERİŞİ KAMERADA

Otel Muhasebe Müdürü Selman Muhammet K.

Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Elde edilen görüntülerde resepsiyon bölümündeki para alışverişleri ve çalışanların yaptığı bazı işlemler yer aldı.

Polis, kamera kayıtlarını ve elde edilen diğer bulguları inceleyerek şüphelilerin para trafiğini mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda çalışanların müşterilerin verdiği paraların bir kısmını kendi ceplerine koydukları görüntülerde ortaya çıktı.

İddialara göre çalışanlar bu yöntemle otel sahibinin yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğratıldığı belirtildi.

8 ÇALIŞANA OPERASYON

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından 21 Eylül’de operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda otelin 8 çalışanının tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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Resepsiyonist Emre K.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5’İ TUTUKLANDI, 3’ÜNE EV HAPSİ

Otel Genel Müdürü Sidar Y.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.