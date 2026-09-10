Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:48 Güncelleme:
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldı.
İHA'daki habere göre; Üsküdar Belediyesi'nde, 3 Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayet üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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