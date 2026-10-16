Pınar Yayınları kurucularından Cevat Özkaya vefat etti.
AA'da yer alan habere göre; Pınar Yayınları'nın kurucularından olan ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya vefat etti. Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Özkaya yarın toprağa verilecek.
Pınar Yayınlarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevimizin kurucularından, genel yayın yönetmenimiz, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Cevat Özkaya’nın cenaze namazı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacaktır.
Merhum, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda defnedilecektir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilerek Özkaya'nın vefatı duyuruldu.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkaya'nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, mesajında şunları kaydetti:
"Pınar Yayınları'nın kurucularından ve on yıllarca genel yayın yönetmeni olan, ilim dünyamızın çok kıymetli emektarı Cevat Özkaya Hakk'ın rahmetine kavuştu.
İlim ve kültür hayatımıza adanmışlığı, emeği ve bıraktığı iz unutulmayacak.
Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Pınar Yayınları ve Umran camiasına, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Mekânı cennet olsun"
Cevat Özkaya hakkında
Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı.
Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü.
Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.