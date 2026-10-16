Pınar Yayınları kurucularından Cevat Özkaya vefat etti.

AA'da yer alan habere göre; Pınar Yayınları'nın kurucularından olan ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya vefat etti. Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Özkaya yarın toprağa verilecek.

Pınar Yayınlarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevimizin kurucularından, genel yayın yönetmenimiz, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Cevat Özkaya’nın cenaze namazı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacaktır.

Merhum, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda defnedilecektir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilerek Özkaya'nın vefatı duyuruldu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkaya'nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Pınar Yayınları'nın kurucularından ve on yıllarca genel yayın yönetmeni olan, ilim dünyamızın çok kıymetli emektarı Cevat Özkaya Hakk'ın rahmetine kavuştu.

İlim ve kültür hayatımıza adanmışlığı, emeği ve bıraktığı iz unutulmayacak.

Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Pınar Yayınları ve Umran camiasına, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet olsun"

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