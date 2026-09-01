Rusya’da saldırıya uğrayan “Anna-S” adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 225 metre uzunluğundaki "Anna-S" adlı dökme yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin yaklaşık 2 saat süren geçişine 7 kurtarma römorkörü eşlik ederken, Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Giriş: 01 Eylül 2026 - 17:17 Güncelleme:
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra Bayraklı ‘Anna-S’ isimli dökme yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı.
İHA'da yer alan habere göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra bayraklı "Anna-S" isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Saldırının ardından seyrine devam eden 225 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğinde olan dökme yük gemisinin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 7 kurtarma römorkörleri eşlik etti.
REKLAM
Yaklaşık 2 saat süren geçiş esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ