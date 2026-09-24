Sakarya’da zinciri kopuk köpek yolda yürüyen adama saldırdı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen K.K. isimli vatandaşa saldırarak ayaklarından ısırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:07 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırdı. Vatandaşın ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Karasu yolu Caddesi üzerinde zinciri kopuk vaziyette ortalıkta dolaşan köpek, yolda yürüyen K.K. isimli vatandaşa saldırdı.
Vatandaşı ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekten kurutulan vatandaş, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
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Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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