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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı Recep Keskin 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı Recep Keskin 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki Recep Keskin, kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü Hüseyin D. hakkında soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        17 gün sonra hayatını kaybetti
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        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı yaya Recep Keskin (68), 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        GERİ MANEVRA HAYATTAN KOPARDI

        DHA'daki habere göre kaza; 5 Eylül'de saat 09.00 sıralarında, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin D., kontrolündeki araçla geri manevra yaptığı sırada, yaya Recep Keskin’e çarptı.

        Başını yere çarpan Keskin, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası özel bir hastanede tedaviye alındı.

        17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren Keskin, dün yaşamını yitirdi. Keskin’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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        Sürücü Hüseyin D. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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