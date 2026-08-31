Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki gazeteci Ömer Yılan hayatını kaybetti

        Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki gazeteci Ömer Yılan hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, gazeteci 42 yaşındaki Ömer Yılan hayatını kaybetti. Bir dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yürüten Yılan'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gazeteci Ömer Yılan hayatını kaybetti

        Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü gazeteci Ömer Yılan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kaza; akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Ömer Yılan’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yılan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        ESKİ BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANIYDI

        Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Ömer Yılan, bir dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Şanlıurfa yerel basın camiasında da tanınan Yılan’ın ölüm haberi, yakınları ve meslektaşları arasında üzüntüye neden oldu.

        Ömer Yılan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Kaza
        #Ömer Yılan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları