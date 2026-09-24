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        Haberler Gündem Yargı Sosyal medyada yapay zekayla kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte montajlayan Mehmet Çakmak tutuklandı

        Sosyal medyada yapay zekayla kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte montajlayan Mehmet Çakmak tutuklandı

        Yapay zekâyla kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarına eklediği görselleri paylaşan Mehmet Çakmak tutuklandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay zekayla montaj tutuklattı

        Yapay zekâ ile kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fotoğraflarına eklediği görselleri WhatsApp durumunda paylaşan Mehmet Çakmak tutuklandı.

        Adalet Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mehmet Çakmak, yapay zekâ kullanarak kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’le birlikte gösteren görselleri WhatsApp durumunda paylaştı.

        Görsellerle devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturmaya çalıştığı değerlendirilen Çakmak tutuklandı.

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        #Yapay Zeka
        #HABER
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