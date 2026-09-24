Yapay zekâ ile kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fotoğraflarına eklediği görselleri WhatsApp durumunda paylaşan Mehmet Çakmak tutuklandı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mehmet Çakmak, yapay zekâ kullanarak kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’le birlikte gösteren görselleri WhatsApp durumunda paylaştı.

Görsellerle devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturmaya çalıştığı değerlendirilen Çakmak tutuklandı.