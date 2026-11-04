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        Haberler Gündem Tekirdağ'da bir binanın balkonundan kopan beton parçaları yürüyen kişinin üzerine düştü

        Tekirdağ'da bir binanın balkonundan kopan beton parçaları yürüyen kişinin üzerine düştü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir binanın balkonundan kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan kişinin panik yaşadığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Yürürken başına parçaları beton düştü

        Tekirdağ'da binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gedi. Hükümet Caddesi’nde yağmurlu havada bir binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, bu sırada kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü.

        Ellerine başına götürüp, panik yaşayan bu kişi hafif yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Tekirdağ
        #haberler
        #Süleymanpaşa
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