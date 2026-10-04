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        Haberler Gündem Güvenlik Emekli vatandaşı 19 milyon lira dolandırdılar: 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Emekli vatandaşı 19 milyon lira dolandırdılar: 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp emekli L.T.'yi yaklaşık 19 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        19 milyon dolandırdılar! 9 tutuklama

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli L.T.'yi (68) altın ve dövizlerini alıp, yaklaşık 19 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik, 8 ildeki operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        DHA'da yer alan habere göre; Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi L.T., polis merkezine giderek, telefon dolandırıcıları tarafından lira, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere yaklaşık 19 milyon lirasının dolandırıldığını anlattı.

        L.T., kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan şüphelilerin, suçluların yakalanması için evindeki ziynet ve dövizlerin kendilerine verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine, evinin önüne araçla gelen kişilere 2 kilo altın, 8 bin avro ve 300 doları elden verdiğini söyledi. Dolandırıcıların verdiği banka hesabına daha sonra 110 bin 400 avro da havale yaptığını söyleyen L.T., ardından dolandırıldığını anladığını belirterek, şikayetçi oldu.

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        8 İLDE OPERASYON

        Olaya ilişkin Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmada belirlenen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra Şarköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede, 'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma', 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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