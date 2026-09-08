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        Sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

        Van'da sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tançalan hakkında TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılırken, düğünde takılan altınlar ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK'ın da inceleme başlattığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        "Vanlı Kara Haydar" gözaltına alındı

        Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı.

        Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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        Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.

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        #van
        #Mehmet Fatih Tançalan
        #fenomen
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