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        Haberler Gündem Çevre Yalova'da kırmızı renkli su denize döküldü

        Yalova'da kırmızı renkli su denize döküldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Marmara Denizi'ne kırmızı renkli sıvının döküldüğü görüldü. Daha önce de yağ kirliliğinin yaşandığı bölgede sıvının kaynağı ve içeriğinin yapılacak inceleme ve analizlerle belirlenmesi bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Yalova'da denizde kırmızı renkli su

        Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Marmara Denizi’ne kırmızı renkli suyun döküldüğü görüldü. Aynı bölgede daha önce yaşanan yağ kirliliğinin ardından ortaya çıkan yeni görüntü vatandaşların tepkisine neden oldu.

        Taşköprü beldesinde bulunan Dantel Sitesi önündeki deniz alanında kırmızı renkli bir sıvının denize karıştığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli suyun kaynağının belirlenmesi için inceleme yapılması istendi.

        Bölgede daha önce de benzer bir çevre kirliliği yaşanmış, 23 Temmuz 2025 tarihinde Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyinde atık yağ olduğu tahmin edilen malzeme tespit edilmişti. Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmişti.

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        Olayın ardından kirliliğin kaynağının tespit edilmesi amacıyla bölgede bulunan işletmelerde inceleme yapılmış, bir işletmenin atık yağ alanındaki madde ile denize ulaşan malzeme arasında görüntü itibarıyla benzerlik görülmesi üzerine numune alınarak analiz için gönderilmişti.

        Aynı bölgede bu kez kırmızı renkli sıvının denize döküldüğünü belirten vatandaşlar, çevre kirliliğinin kaynağının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

        Kırmızı renkli sıvının içeriği ve denize hangi noktadan ulaştığının yapılacak inceleme ve analizler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

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