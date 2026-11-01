Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YENİ Parti'de 1. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor

        YENİ Parti'de 1. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor

        YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da gerçekleştireceği 1. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor. Kurultayda Genel Başkan, 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak katılması beklenen kurultayın ardından Parti Meclisi toplanarak Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. Olağan Kurultay hazırlıkları sürüyor

        YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da düzenleyeceği 1. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre, 21 Mayıs'ta Türkiye'nin 189'uncu siyasi partisi olarak faaliyetlerine başlayan ve TBMM'deki sandalye sayısıyla "ana muhalefet partisi" ünvanı alan YENİ Parti'de, kurultay için geri sayım başladı.

        Bu kapsamda, 26 Ağustos'ta başlayan kurultay takviminde, ilçe ve illerde yapılan ön seçim ve kongrelerle kurultay delegeleri belirlendi.

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, takvim kapsamında üyelerin oyuyla genel başkan seçilmek için 8 Kasım'da 81 ilde ön seçime girecek. 5 Kasım'a kadar partiye üye olanlar, ön seçimde oy kullanabilecek.

        REKLAM

        Devamında, partinin en yetkili karar organı olan kurultay, 28 Ekim'deki Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan karar neticesinde 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        İki gün sürecek kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek ve Genel Başkan Özel, partililere hitap edecek. Ardından 1000'i aşkın delege, genel başkanı, 80 kişilik PM'yi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirlemek için sandık başına gidecek.

        GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN DELEGE İMZASI ŞARTI

        Partide, Genel Başkan adayı olmak için delege üye tam sayısının en az yüzde 5'inin Kurultay Başkanlık Divanı'na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

        REKLAM

        Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

        Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM'de, üyeliğe aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

        YENİ Parti'nin tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor, ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tam sayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine, blok liste usulüyle seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

        Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

        REKLAM

        ÖZGÜR ÖZEL, DELEGENİN KARŞISINA ÇIKACAK

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultayın, blok liste yöntemiyle yapılması üzerinde duruluyor.

        Özel'in kurultaydaki listesiyle, kurucular kurulu üyelerinden oluşan PM'de ve daha sonra oluşturacağı MYK'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.

        KURULTAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

        YENİ Parti'nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak ilk kurultayı için hazırlıklar sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli çalışmalar yapılıyor.

        Seçimleri takip etmek isteyen basın mensuplarına akreditasyon uygulanırken, kurultaya seyirciler ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edilecek.

        REKLAM

        Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurultay, Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetiminde yapılacak ve sonuçlara 2 gün içerisinde itiraz edilebilecek.

        Kurultayın ardından seçilecek genel başkan, PM ve YDK üyeleri 21 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek

        Ardından gerçekleştirilecek PM toplantısıyla MYK üyeleri belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göz kamaştırdılar... Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!

        Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de kayıtlı aynı marka ve modeldeki atıl araçların şasi numaralarıyla yeni kimlik kazandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bazı mühendisler tarafından hazırlanan usulsüz raporlarla ...
        #yeni parti
        #kurultay
        #HABER
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi