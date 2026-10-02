Yolcularla konuşurken kaza yaptı! O an kamerada
Adana'da, sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs önündeki dolmuşa çarptı. Bazı yolcuların hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
Adana'da kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi.
KONUŞURKEN DOLMUŞA ÇARPTI
İsmi öğrenilemeyen şoförün yolcularla konuştuğu sırada kullandığı minibüs, önünde duraklayan dolmuşa çarptı.
YOLCULAR YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada, savrulan bazı yolcular hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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