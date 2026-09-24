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        Haberler Gündem Politika Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı hayatını kaybetti

        Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı hayatını kaybetti

        Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, emeklilik öncesi yıllık izninde bulunduğu İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Vali Yardımcısı hayatını kaybetti
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        Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Bir süre önce emeklilik dilekçesini vererek senelik izne ayrılan 57 yaşındaki Balcı, sabaha karşı evinde rahatsızlandı.

        Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balcı'ya müdahale etti. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Balcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Balcı'nın vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, mesai arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

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        Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak Vali Yardımcımız, kıymetli mesai arkadaşımız Muammer Balcı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görev süresi boyunca ilimize ve hemşehrilerimize özveriyle hizmet eden merhum Vali Yardımcımız Muammer Balcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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        #ZONGULDAK
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