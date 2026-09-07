Banyoda göğsünden vurulmuştu... Acı haber geldi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Uzman Çavuş M.A.'ya ait evde, ona ait beylik tabancayla canına kıymak isteyen ve o anları da cep telefonuyla kayda alan 24 yaşındaki N.O., bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberle genç kadının yakınları gözyaşına boğuldu
Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:46 Güncelleme:
Hatay'da yürek yakan olay, 6 Ağustos tarihinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O, (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu.
BİR AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yoğun bakımda 1 ay yaşam mücadelesi veren N.O, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
O ANLARI KAMERAYA ALDI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde genç kadının cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
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