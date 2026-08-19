"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 67. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinde görev yapan ve İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraları bantladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Emin Türe, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav ise savunmasında, "Görevim, memur arkadaşı almak, sonrasında görev yerine gitmek, sonra da işimiz bittiğinde evine bırakmaktır. Olay günü de adı geçen otele gitmişizdir.

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Sayın Başkan Bey (Ekrem İmamoğlu) gelmiştir. Geldikten sonrasında da ben ekip araçlarını beklerken, çalıştığım memur arkadaşım Özgür Türkmen arayarak İmamoğlu'nun kıyafetlerini istemiştir. Ben de kıyafetlerini yukarıya getirmişimdir." dedi.

Manav, otelde kısa süre kaldığını, İmamoğlu'nun yemek yediğini ve lavaboyu kullandığını gördükten sonra yeniden aracın yanına döndüğünü belirterek, kısa süre sonra İmamoğlu ve ekibinin otelden ayrıldığını, kendisinin de Türkmen ile bölgeden ayrıldığını ifade ederek beraatini talep etti.

İBB'de memur olarak görev yapan ve İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraları bantladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Özgür Türkmen, kendisine "suç delillerini gizleme veya değiştirme" suçunun isnat edildiğini söyledi.

İddia edildiği gibi suç işleme, suç delillerini gizleme ve değiştirme gibi lüksü olan bir durumda olmadığını savunan Türkmen, "Ben o gün Ekrem Başkan'ın kıyafetlerini değiştirmek için kullanacağı otele gittim. Otelin giriş-çıkış görüntüleri şayet varsa eğer, Ekrem Başkan'ın oraya yalnız girip çıktığını ve 15 dakika süre kaldığı tespit edilebilir.

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Bu davanın herkes için hayırla bitmesini diliyorum ve sizlerden beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık iş insanı Metin Güler de üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan olan iş insanı Erhan Ünal, West Side Projesi'nin ruhsat ile iskan aşamalarında belediyenin zorluk çıkardığını ve belediye tarafından adi ortaklıktan bir kısım taleplerde bulunulduğunu hatırladığını iddia etti.

Bu talepler karşılanmadığı için projenin durma noktasına geldiğini, ruhsat ve iskan süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşandığını kaydeden Ünal, "Belediyenin bu taleplerine karşılık Adem Soytekin'e (sanık) yedi adet dükkan, beş adet daire devredildi diye biliyorum. Bu devirlerin bir kısmı Asoy İnşaat'ın hak ediş ödemeleri karşılığıydı diye hatırlıyorum.

Ayrıca Hasan İmamoğlu'na (sanık) projemizden dört daire devredildiğini, bedelinin adi ortaklığın ortak hesabına geldiğini ve elden geri alındığını daha sonradan duydum." ifadelerini kullandı.

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Ünal, ortaklıktaki en küçük pay sahibi olması nedeniyle bu devirleri gerçekleştirecek bir yetkisinin bulunmadığını, işlemlerin zamanında yapılmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Tutuksuz sanık iş insanı Nahit Kiler ise savunmasında, şunları kaydetti:

"Mehmet Murat Çalık Bey ile İlçe Belediye Başkanı olması münasebetiyle tanışıyoruz. O bölgede bizim arsalarımız vardı. O dönem Mehmet Bey bir kreş yapmamızı bizden istedi. Biz de işlerimizin yoğunluğundan dolayı kendimiz bir kreş yapamayacağımızı, fakat kendisine bu konuda hakikaten yardımcı olacağımızı söyledik.

Onlar da bize bir firma yönlendirdiler. O firma kreşi yaptı. Bize faturasını kesti, biz de bedelini ödedik. Onun haricinde başka bir şey yok."

Öte yandan ANKA'da yer alan habere göre; Muzaffer Beyaz hakkında uygulanan mevcut adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını savunan savcı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama talebinin reddine ilişkin kararına itiraz ederek Beyaz’ın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada, savunmaları alınan 6 sanığın avukatlarının beyanları da dinlendi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, günde 20 sanık dinleyerek eylül ayı sonunda sanık savunmalarının alınmasını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.