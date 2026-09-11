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        Haberler Gündem Güvenlik 18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 tutuklama

        18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "18 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 tutuklama
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        İçişleri Bakanlığı 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

        131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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