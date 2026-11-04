İki metrobüs çarpıştı! 6 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada hafif yaralanan 6 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
İstanbul Esenyurt’ta Haramidere-Sanayi Durağı’nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı; kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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