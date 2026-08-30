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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki

        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek, "Türkiye'nin itirazı; işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Duran, şu ifadeleri kullandı:

        “İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir.

        Her zaman yaptıkları gibi ‘antisemitizm’ kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar. Oysa İsrail hükümetinin Gazze’de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Türkiye’nin itirazı; işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir.

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        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze’deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir.”

        FARUK ACAR: İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİNİZ GÜN YAKIN

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Acar, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu belirtti.

        Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Gazze'de döktüğünüz masumların kanını hezeyanlarınızla gizleyemez, işlediğiniz insanlık suçlarını iftiralarınızla unutturamazsınız. Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu ve Türkiye'nin bölgedeki kirli oyunları bozan iradesini hedef almak, Gazze'nin cellatlarının harcı değildir. Siyasi ömrünüz de katliam saltanatınız da tükeniyor. İnsanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın."

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        #İletişim Başkanı Duran
        #israil
        #haberler
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