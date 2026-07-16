İmralı heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği yeniden hız kazandı.
MHP lideri Bahçeli, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ile TBMM'de bir araya geldi.
Görüşmenin gündemi çıkarılması planlanan çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama oldu.
Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşme sonrasında açıklama yapılmadı. Bahçeli, görüşmenin ardından TBMM'den ayrıldı.
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