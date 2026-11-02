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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz turist Antalya'da bir otel odasında ölü bulundu

        İngiliz turist Antalya'da bir otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 27 yaşındaki İngiliz turist Hussain Ash, odasındaki küvette ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        İngiliz turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 27 yaşındaki İngiliz turist, odasındaki küvette ölü bulundu.

        TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre olay, Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan İngiliz uyruklu Hussain Ash (27), son olarak 27 Ekim günü saat 22.30 sıralarında odasına girdi.

        31 Ekim günü saat 16.40 sıralarında odaya giren temizlik görevlisi, turistin küvet içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        DARP İZİNE RASTLANMADI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İngiliz turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin yapılan ilk incelemesinde herhangi bir darp, cebir ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

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        Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

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