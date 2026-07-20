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        Haberler Gündem Yargı İş adamı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı: "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"

        İş adamı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı: "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"

        İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Koç, ifadesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini, ancak geri alamadığını belirtti. Öte yandan, Hürriyet'e çanta ile para taşındığı iddia edilen makam odasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"

        İzmit Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        TURGUT KOÇ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre; İş adamı Turgut Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hakkında ifade verdi. Dosyadaki ifadeye göre Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Hürriyet'in kendisinden yardım istediğini, ihale tamamlandıktan sonra ise para talebinde bulunduğunu iddia etti.

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        "3 KİLO ALTINI BORÇ VERDİM"

        Koç, "Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim" ifadelerini kullandı.

        "GERİ ALAMADIM"

        Koç, söz konusu altınların poşet içerisinde olduğunu, bir kısmını Kapalıçarşı'dan, bir kısmını ise çevresinden ve A.O. ile F.Y. isimli kişilerden temin ettiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Koç, "Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresi ile sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım" beyanında bulundu.

        Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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