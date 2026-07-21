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        Işıklardaki araca çarptı! 2 ölü!

        Adana'da dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Olayda, bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Işıklardaki araca çarptı! 2 ölü!

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Metehan Sargın (24) idaresindeki otomobil, D-750 kara yolunda trafik ışıklarında bekleyen Kemal Ege'nin kullandığı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sargın öldü, diğer araçtaki Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakcı yaralandı.

        Üç yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

        Yaralılardan Caner Ege ise sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: İHA

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