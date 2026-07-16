İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. iddianamede, 14 şüphelinin, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından cezalandırılması istendi.

DHA'daki habere göre; Beşiktaş, Levent Mahallesi’nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, 14 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.