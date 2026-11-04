Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı!

        İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı!

        İstanbul'da etkili olan yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Megakentte trafik felç oldu!

        Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk arttı.

        AA'da yer alan habere göre Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Güngören ve Cevizlibağ mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avcılar-Beylikdüzü güzergahında araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara yönünde araçlar ağır ilerliyor.

        REKLAM

        Zincirlikuyu-Levent arasında Büyükdere Caddesi'nin her iki yönünde trafik akışı yavaş seyrederken, Beşiktaş ve Şişli ile Basın Ekspres ve TEM Otoyolu bağlantılarında da yoğunluk yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Uzunçayır mevkisi ile Gülsuyu arasındaki kesiminde her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde Ümraniye istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

        Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe çevrelerindeki ana arterlerde de trafikte yoğunluk oluşurken, Kartal ve Pendik istikametindeki güzergahlarda araçların ilerleyişi yavaşlıyor.

        REKLAM

        Öte yandan, toplu ulaşım araçlarından metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 89'a çıktı. Yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında yüzde 89 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #son dakika
        #istanbul trafik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!