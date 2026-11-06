İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul’da işyerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların faillerine operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde; 7 Ekim’de Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren iş yerine yönelik teşebbüste kalan kurşunlama eylemi, 9 Ekim’de Güngören’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayı ve aynı gün aynı ilçede bir aracın kundaklanması eylemi, 19 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim’de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi, 28 Ekim’de suç örgütü adına silah temin eden şahıslar ile 30 Ekim tarihinde Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kundaklanması eyleminin failleri tek tek tespit edildi.

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Emniyet ekipleri, 7 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Adana ve Bursa’da 17 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.