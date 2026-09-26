'İstifa paylaşımına' gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, ABD merkezli X platformunda, "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma açıldı.

Bu çerçevede hakkında gözaltı kararı verilen Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyaline el konularak inceleme yapılması talimatı da verildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.