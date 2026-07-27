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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan, YENİ Parti lideri Özgür Özel'e tebrik mesajı

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan, YENİ Parti lideri Özgür Özel'e tebrik mesajı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşu dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel'i tebrik ederek başarı dileğinde bulundu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dervişoğlu'ndan, Özel'e tebrik mesajı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partinin kuruluşu dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

        ANKA'da yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özel'e hitaben tebrik mesajı yayımladı. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye’nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile YENİ Parti’nin kuruluşunu ve Genel Başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum."

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