Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafedeki 3 cinayette 3 tutuklama!

        Kafedeki 3 cinayette 3 tutuklama!

        Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgayla ilgili soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kafedeki 3 cinayette 3 tutuklama!

        Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştüğünü beyan eden şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan ve Ercan Kazan, Mahsun Kazan, ve Suphi Bozat'ın öldüğü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        REKLAM

        İFADELER ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadelerinde olay anını anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde, taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce sözlü bir tartışma yaşandığını, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Denizli
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerle bir araya geldi
        Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerle bir araya geldi
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        Adana'da alevler 3. güne girdi... Yangınlarda son durum
        Adana'da alevler 3. güne girdi... Yangınlarda son durum
        216 milyon kişinin TV'si dinleniyor mu?
        216 milyon kişinin TV'si dinleniyor mu?
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Lizbon'da skandal VAR!
        Lizbon'da skandal VAR!
        CBS: ABD savaş uçakları hasar aldı
        CBS: ABD savaş uçakları hasar aldı
        Musk'ın teklifini reddetti
        Musk'ın teklifini reddetti
        Yapay zeka 90 yıllık problemi çözdü
        Yapay zeka 90 yıllık problemi çözdü
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü
        Petrol fiyatları 100 doların üzerini gördü
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        Oxford'da yoğurdu anlatacak
        Oxford'da yoğurdu anlatacak
        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 3 çocuk... Bir aile artık yok!
        Dünya kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı
        Dünya kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı
        Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi
        Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi
        Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı
        Termometre 30 derecelerde... Yurt genelinde eylül yazı
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"