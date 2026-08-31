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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaköy’de taksiye bindi, dehşeti yaşadı! Turist gasp edilip bıçaklandı

        Karaköy’de taksiye bindi, dehşeti yaşadı! Turist gasp edilip bıçaklandı

        Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turistin yaşadığı olay, gece saatlerinde büyük paniğe neden oldu. Takside bulunan iki kadın tarafından parası alınan turist, POS cihazından da zorla işlem yaptırıldığını belirtirken, yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Kanadalı turist takside gasp edildi!

        Karaköy’de taksiye binen Kanadalı turist takside bulunan ve taksi şoförü ile birlikte hareket ettiği öne sürülen kadınlar tarafından gasp edildiğini iddia etti. Bıçakla yaralandığını iddia eden Kanadalı Alex Soliman hastaneye giderek darp raporu alırken, 6 bin 500 lirasının alındığı ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lirasının çekildiğini iddia etti. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        KAPILARI KİLİTLEYİP PARASINI ALDILAR

        Olay, saat 00:00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, taksi içerisinde bulunan ve kendilerini ‘Aisha’ ve ‘Eleanor’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek kendisinin 6 bin 500 lirasını gasp ettiğini iddia etti. Soliman, şoförün taksimetreyi açmadığını, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yaptığını öne sürdü.

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        BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

        Turist, parasının alınmasına karşı çıkarak şüpheli şahıslarını kaçmasını engellemeye çalıştı. İddiaya göre kadınlardan biri ise taksinin içerisinde iken çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Taksi şoförünün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürülürken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran turist muayene edilirken, kendisine düzenlenen adli vaka raporunda turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik çizikler bulunduğu ve turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        ZORLA ÇEKİLEN PARAYA BANKA İTİRAZI

        Turist POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları ekran görüntüsü alıp paylaştı. Gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği öğrenildi. Turistin olayla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

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        #gasp
        #bıçaklı saldırı
        #Karaköy
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