Karaköy’de taksiye binen Kanadalı turist takside bulunan ve taksi şoförü ile birlikte hareket ettiği öne sürülen kadınlar tarafından gasp edildiğini iddia etti. Bıçakla yaralandığını iddia eden Kanadalı Alex Soliman hastaneye giderek darp raporu alırken, 6 bin 500 lirasının alındığı ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lirasının çekildiğini iddia etti. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAPILARI KİLİTLEYİP PARASINI ALDILAR

Olay, saat 00:00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, taksi içerisinde bulunan ve kendilerini ‘Aisha’ ve ‘Eleanor’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek kendisinin 6 bin 500 lirasını gasp ettiğini iddia etti. Soliman, şoförün taksimetreyi açmadığını, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yaptığını öne sürdü.

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BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Turist, parasının alınmasına karşı çıkarak şüpheli şahıslarını kaçmasını engellemeye çalıştı. İddiaya göre kadınlardan biri ise taksinin içerisinde iken çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Taksi şoförünün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürülürken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran turist muayene edilirken, kendisine düzenlenen adli vaka raporunda turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik çizikler bulunduğu ve turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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ZORLA ÇEKİLEN PARAYA BANKA İTİRAZI

Turist POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları ekran görüntüsü alıp paylaştı. Gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği öğrenildi. Turistin olayla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.