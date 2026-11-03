Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis ve yasa dışı gelirlerin aklanması suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin özellikle Avanos'ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda Nevşehir merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

818 polis ve 40 özel harekat personelinin görev aldığı operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konuldu.