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        Keneye bir can daha! Kabus sürüyor!

        Kene kabusu devam ediyor. Sivas'ta yaşanan olayda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki Aziz Kaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Keneye bir can daha! Kabus sürüyor!

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.

        Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

        Fotoğraf: İHA

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        #sivas
        #Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
        #Aziz Kaya
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