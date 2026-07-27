Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Aktan'ın boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 29 yaşındaki Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları da ortaya çıktı
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:25 Güncelleme:
Kırıkkale'de, Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında dün Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında alkol aldıkları sırada çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bölgeden uzaklaşmaya çalışan Aktan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düşmüştü.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
AA'da yer alan habere göre Aktan'ın cesedi, polis dalgıçlar tarafından ırmaktan çıkarılmış, Ö.Y. ve D.Y. ise gözaltına alınmıştı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Mesire alanındaki kavga sırasında Ertuğrul Aktan'ın Kızılırmak'a düşerek boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (29) ve D.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ