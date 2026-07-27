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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!

        Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Aktan'ın boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 29 yaşındaki Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!

        Kırıkkale'de, Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında dün Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında alkol aldıkları sırada çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bölgeden uzaklaşmaya çalışan Aktan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düşmüştü.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre Aktan'ın cesedi, polis dalgıçlar tarafından ırmaktan çıkarılmış, Ö.Y. ve D.Y. ise gözaltına alınmıştı.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        Mesire alanındaki kavga sırasında Ertuğrul Aktan'ın Kızılırmak'a düşerek boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (29) ve D.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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