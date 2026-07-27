YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve mür... Daha Fazla Göster

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti'nin kadrolarına emanettir" ifadelerini kullandı. Daha Az Göster