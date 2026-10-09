Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Füsun Y., kaçmak için sığındığı kuaför dükkânının önünde hayatını kaybetti. Kadına 4 el ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, ikili arasında mal paylaşımına ilişkin davanın bugün görüleceği ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ 4 EL ATEŞ ETTİ

İHA'nın haberine göre olay; saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Füsun Y. ile eski eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, yanında bulunan tabancayla kadına ateş etti.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Füsun Y., çevredeki kuaför dükkânına sığınmak istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEKTİ

Füsun Y. ile şüphelinin daha önce boşandıkları, aralarında mal paylaşımına ilişkin devam eden davanın ise bugün görüleceği öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

"ÖNÜNE GEÇTİM AMA ENGEL OLAMADIM"

Olayın görgü tanığı ve kuaför dükkânının sahibi Muharrem Zeybek, Füsun Y.'nin komşuları olduğunu ve saldırıdan kurtulmak için iş yerine sığınmaya çalıştığını anlattı.

Sabah saatlerinde kadının kendilerine selam vererek geçtiğini belirten Zeybek, yaklaşık bir dakika sonra eski eşinin geldiğini söyledi. Saldırganın silahını çıkararak iki el ateş ettiğini aktaran Zeybek, araya girmeye çalıştığını ifade etti.

Zeybek, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ablamız binada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamız. 'Günaydın' deyip geçti. Geçtikten sonra bir dakika geçmedi, eski eşi geldi. Ablamız buraya sığınmak için geldi ama adam o sırada silahını çıkarttı. İki el ateş etti. İki el ateş ettikten sonra benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım. 'Abi yapma' diye."

Saldırganın kendisine ateş etmeyeceğini söylemesine rağmen iki el daha ateş ettiğini belirten Zeybek, şüphelinin ardından arkasına bakarak olay yerinden uzaklaştığını anlattı.

Zeybek, "Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Boşanmışlardı ve hâlâ davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün içinde bir davaları vardı, mal mülk davaları vardı. Önüne geçtim ama engel olamadım. Adamla aramızda bir buçuk metre vardı. 'Abi yapma' diye yalvardım. Ablamıza 4 kurşunun isabet ettiğini gördüm" dedi.